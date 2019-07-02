Футболист Александр Кокорин проходит курс реабилитации в одном из столичных медцентров, сообщает "РИА Новости". Эту информацию подтвердила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.
"Да, мне известно, но меня просили не говорить", - заявила Потяева.
Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что не знает, сколько времени займет реабилитация Кокорина, но она должна быть полной по предписанию врача.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к 1,5 годам заключения в колонии общего режима. Кокорин был участником драк с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Денисом Паком.
С октября он находится в СИЗО, из-за чего срок отбывания наказания будет сокращен. Кокорин должен выйти на свободу уже в декабре. Во время заседаний суда защита футболиста настаивала, что его беспокоит травмированное ранее колено. Перед отправкой в колонию ФСИН разрешила нападающему "Зенита" пройти курс реабилитации.
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