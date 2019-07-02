Шейдаев, отказавший сборной России, перешел в московское "Динамо"

Азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским "Динамо". Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба бело-голубых.



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Шейдаев является воспитанником "Зенита" и имеет российский паспорт. За основную команду он провел 5 матчей, выступая в основном за "Зенит-2", а также в аренде за "Рубин". В 2016 году он отказался подписывать новый контракт с питерцами и перешел в турецкий "Трабзонспор".

Тогда же начал выступления за сборную Азербайджана. Шейдаев отказался ждать шанса в сборной России, несмотря на то, что выступал за всевозможные молодежные команды страны. В 2013 году он выиграл Евро для 17-летних, а в 2015 году играл в финале европейского чемпионата для 19-летних.

В "Трабзонспоре" дела у Шейдаева также не сложились. В основном он выступал в аренде за словацкую "Жилину" и азербайджанский "Карабах". В 2018 году вернулся в Россию, подписав контракт с "Крыльями Советов". В Самаре Шейдаев отыграл 18 матчей, в которых забил 4 мяча.

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