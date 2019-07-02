Шейдаев, отказавший сборной России, перешел в московское "Динамо"

Азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским "Динамо". Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Шейдаев является воспитанником "Зенита" и имеет российский паспорт. За основную команду он провел 5 матчей, выступая в основном за "Зенит-2", а также в аренде за "Рубин". В 2016 году он отказался подписывать новый контракт с питерцами и перешел в турецкий "Трабзонспор".
Тогда же начал выступления за сборную Азербайджана. Шейдаев отказался ждать шанса в сборной России, несмотря на то, что выступал за всевозможные молодежные команды страны. В 2013 году он выиграл Евро для 17-летних, а в 2015 году играл в финале европейского чемпионата для 19-летних.
В "Трабзонспоре" дела у Шейдаева также не сложились. В основном он выступал в аренде за словацкую "Жилину" и азербайджанский "Карабах". В 2018 году вернулся в Россию, подписав контракт с "Крыльями Советов". В Самаре Шейдаев отыграл 18 матчей, в которых забил 4 мяча.
Читайте также:
"Зенит" отдал Новосельцева и Цаллагова в "Сочи"
Отец Неймара не собирается ехать на переговоры с "Барселоной"
Украинский футболист Кисиль стал игроком "Балтики"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.