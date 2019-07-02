Зе Луиш ушел из "Спартака". "Порту" заплатит 8,5 млн евро

Нападающий "Спартака" Зе Луиш покинул расположение команды на тренировочном сборе в Австрии. Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и отправился на подписание контракта с "Порту".
Красно-белые и "драконы" договорились по трансферу. Португальский клуб заплатит за игрока 8,5 млн евро.
Зе Луиш в молодости выступал за клубы из Кабо-Верде, а взрослую карьеру начал в португальском "Жил Висенте". Также выступал за "Брагу" и австрийский "Видеотон".
В составе "Спартака" футболист в первые три сезона провел 73 матча, в которых забил 21 мяч. В последнем отыграл 35 игр, в которых забил 14 голов.
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