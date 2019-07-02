Нурмагомедов посоветовал Макгрегору не делать провокаций в Абу-Даби

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил, что не против приезда Конора Макгрегора на турнир UFC 242 в Абу-Даби. Вместе с тем, он посоветовал ирландцу не делать шоу в этом городе. По мнению россиянина, ирландцу будет трудно уйти от правосудия в ОАЭ.
Хабиб напомнил своему оппоненту случай в Бруклине, когда Конор напал на автобус россиянина, попал в участок, но вышел на свободу.
"В отличие от Бруклина из Абу-Даби Конору будет тяжело уехать, так что пусть приезжает, если он собирается приехать. Пусть сидит смотрит бои, но подставные фишки в этот раз у него не получится сделать, потому что Абу-Даби - далеко не Нью-Йорк. Хоть я был во многих странах, считаю, что Дубай и Абу-Даби самые безопасные. Но это точно не место для шоу", - заявил Хабиб в интервью "России 24".
Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби проведет чемпионский бой с Дастином Порье.
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