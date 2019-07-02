Легкоатлетка Клишина в Марселе выступит в чужих шиповках

Легкоатлетка Дарья Клишина не смогла получить собственную форму в Марселе. Ее багаж не был погружен на борт самолета. Несмотря на проблемы спортсменка решила выступить на турнире.



Прыгунья Дарья Клишина завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Форму ей предоставит фирма, с которой сотрудничает спортсменка. Шиповки даст одна из французских легкоатлеток, сообщает ТАСС.

Клишина - единственная из российских легкоатлеток, выступавших на Олимпиаде-2016 в Рио. Она смогла пройти допуск МОК из-за того, что проживала на тот момент в США, поэтому сдавала пробы на территории этого государства.

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