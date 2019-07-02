"Тоттенхэм" купил первого игрока за 1,5 года

"Тоттенхэм" объявил о переходе футболиста "Лидса" Джека Кларка. 18-летний полузащитник подписал контракт до 2023 года. "Шпоры" сразу отдали Кларка обратно в годичную в аренду в "Лидс".
Официально сумма трансфера не разглашается. По сведениям британских СМИ она составила 10 млн фунтов стерлингов.
Это подписание стало первым для лондонского клуба за 1,5 года. В январе 2018 года "Тоттенхэм" купил у "ПСЖ" Лукаса Моуру, после чего не подписывал футболистов. За это время команда добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю".
Читайте также:
Карьеру баскетболиста Батлера сравнили с путем убийцы Версаче
Екатеринбург выбран столицей Универсиады-2023
В УЕФА ответили на расширение РПЛ за счет иностранных футбольных клубов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.