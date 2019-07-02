"Тоттенхэм" купил первого игрока за 1,5 года

"Тоттенхэм" объявил о переходе футболиста "Лидса" Джека Кларка. 18-летний полузащитник подписал контракт до 2023 года. "Шпоры" сразу отдали Кларка обратно в годичную в аренду в "Лидс".



«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов / Новости от 02.06.2019 04:59

Официально сумма трансфера не разглашается. По сведениям британских СМИ она составила 10 млн фунтов стерлингов.

Это подписание стало первым для лондонского клуба за 1,5 года. В январе 2018 года "Тоттенхэм" купил у "ПСЖ" Лукаса Моуру, после чего не подписывал футболистов. За это время команда добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю".

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