Карьеру баскетболиста Батлера сравнили с путем убийцы Версаче

Баскетболист Джимми Батлер перейдет из "Филадельфии" в "Майами". Этот трейд вызвал среди болельщиков в НБА множество разговоров, но самый оригинальный комментарий оставил один из пользователей reddit.
Болельщик сравнил карьеру Батлера с деятельность серийного убийцы Эндрю Кьюненена. Последний известен тем, что застрелил модельера Джанни Версаче. С апреля по июль 1997 года он совершил пять убийств, а спустя неделю после громкого преступления с Версаче покончил жизнь самоубиством.
Свои преступления Кьюненен совершал в разных городах - Чикаго, Миннеаполесе, Филадельфии и Майами. В тех же городах играл в НБА Батлер.
"Батлер движется по тем же местам, в которых совершал убийства тот мужик, что убил Версаче. знаю, что он убил двоих людей в Миннесоте, одного в Чикаго, одного рядом с Филадельфией, а потом Версаче в Майами. Очень странное совпадение, как мне кажется", - написал пользователь reddit.
Батлер провел в НБА более 500 матчей. Его средние показатели - 16,7 очка за игру, 4,9 подбора и 3,5 передачи.
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