27-летний бейсболист "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс умер перед матчем регулярного чемпионата MLB против "Техас Рейнджерс", сообщает пресс-служба лиги. Причина смерти не называется, но по сведениям местных СМИ у спортсмена было несколько рецептов на опиоидное обезболивающее, то есть он мог скончаться от передозировки.
Тайлер Скэггс выступает за "Энджелс" с 2013 года. Матч между командами из Лос-Анджелеса и Техаса был перенесен на неопределенный срок. Представители клуба и лиги отрицают версию с передозировкой. Но предложить свою не смогли.
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