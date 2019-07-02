Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном. Соглашение с 26-летним баскетболистом сборной Германии рассчитано на два года.
Фойгтманн начинал свою карьеру в команде "Сайнс Сити", которая выступает во второй Бундеслиге. С 2012 по 2016 год выступал за "Скайлайнерс", а затем перешел в испанскую "Басконию". Вместе с немецкой командой выиграл Еврокубок ФИБА.
Фойгтманн в прошлом сезоне в Евролиге набирал 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.
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