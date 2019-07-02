Бобровский получит $47,5 млн в первые четыре года во "Флориде"

"Флорида Пантерз" раскрыла подробности контракта голкипера Сергея Бобровского. Россиянин подписал семилетнее соглашение с клубом 1 июля. По нему вратарь заработает $70 млн.



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Средняя зарплата хоккеиста составит $10 млн, но обычно клубы НХЛ подписывают контракты с разным окладом по сезонам. Так, Бобровский получит 47,5 млн за первые четыре сезона. В это время россиянин не сможет перейти в другую команду - в контракте прописан полный запрет на перемещение в НХЛ.

В последующие сезоны по контракту Бобровскому также будет сложной уйти в другую команду. В соглашении прописано, что с 2024 года он не сможет вести переговоры с 16-ю клубами лиги из 30-ти.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. В составе "Филадельфии" и "Коламбуса" он провел 457 матчей, в которых одержал 225 побед. В 2013 и 2017 годах россиянин получал "Везина Трофи", приз лучшему вратарю лиги.

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