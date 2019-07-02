"Ювентус" отдаст Игуаина в аренду "Роме"

"Ювентус" согласился на переход нападающего Гонсало Игуиана в "Рому". Футболист вернулся из "Челси", но не входит в планы главного тренера туринцев Маурицио Сарри. Вместе с тем, аргентинец хочет отработать контракт с клубом до конца. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.
Игуаин после перехода из "Наполи" провел два сезона за "Юве", в которых отыграл 105 матчей и забил 55 мячей. Затем отыграл по полгода в "Милане" (22 матча, 8 мячей) и "Челси" (18 матчей, 5 мячей).
"Рома" в прошлом сезоне финишировала только шестой и вышла в групповой турнир Лиги Европы. Команду возглавил бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
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