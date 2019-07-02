В Белоруссии не все за переход в чемпионат России по футболу

Издание "Прессбол" провело опрос среди белорусских команд на тему возможного участия в чемпионате России по футболу. Ранее с такой идеей выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. По его словам, вместо того, чтобы принимать в РПЛ еще две российские команды, можно было бы допустить в лигу по команде из Белоруссии, Казахстана или Армении.
По мнению главного тренера "Славии" из Мозыря Михаила Мартиновича, преобразование может убить белорусский футбол.
"Я против. Причин много. И главная из них - если эта идея будет реализована, то в таком случае мы просто потеряем наш самобытный чемпионат, высшую лигу", - заявил Мартинович.
Чемпионат Белоруссии, в отличие от российского, проводится по системе "весна-осень". Участие в турнире принимают 16 команд. "Славия" на данный момент занимает место в середине турнирной таблицы.
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