Хоккеист Зайцев обменян из "Торонто" в "Оттаву"

"Торонто" и "Оттава" совершили обмен с участием российского хоккеиста Никиты Зайцева. Вместе с россиянином состав "Сенаторз" пополнят нападающие Коннор Браун и Майкл Каркон. Взамен "Мэйпл Ливз" получили защитников Коди Сеси и Бена Харпура, а также форварда Аарона Лучука.



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Для Зайцева это будет второй клуб в НХЛ. За "Торонто" он выступает с 2016 года. В лиге он провел 223 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 51 передачу. В Кубке Стэнли россиянин отыграл 18 матчей, сделав 2 передачи.

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