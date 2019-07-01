Хачанов не без труда прошел первый круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира. В первом раунде 10-й сеяный обыграл корейца Сун Вон Квона. Встреча продлилась чуть более трех часов и завершилась в четырех сетах - 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5.



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Во втором круге Хачанов встретится с Фелисиано Лопесом. Испанец в первом раунде победил американца Маркоса Хирона - 6:4, 6:2, 6:4.

В прошлом году Хачанов на Уимблдоне дошел до 4-го круга. Всего на его счету четыре титула в АТР. В июне россиянин поднялся на девятое место в рейтинге.

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