Футболист "Краснодара" Павел Мамаев может расстаться с клубом в принудительном порядке. РФС 8 июля рассмотрит заявление "быков" о расторжении контракта с игроком, сообщает ТАСС.
Пока палата по разрешению споров не может начать рассмотрение дела из-за того, что приговор Мамаева официально не вступил в силу. Решение о расторжении соглашения принял лично владелец "Краснодара" Сергей Галицкий через несколько дней после того, как футболист попал в СИЗО. По словам председателя палаты РФС, рассмотрение дела может продлиться от одного дня до месяца.
Мамаев выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год. В октябре футболист принял участие в двух драках в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.
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