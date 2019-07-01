РФС рассмотрит расторжение контракта Мамаева с "Краснодаром" 8 июля

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев может расстаться с клубом в принудительном порядке. РФС 8 июля рассмотрит заявление "быков" о расторжении контракта с игроком, сообщает ТАСС.



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Пока палата по разрешению споров не может начать рассмотрение дела из-за того, что приговор Мамаева официально не вступил в силу. Решение о расторжении соглашения принял лично владелец "Краснодара" Сергей Галицкий через несколько дней после того, как футболист попал в СИЗО. По словам председателя палаты РФС, рассмотрение дела может продлиться от одного дня до месяца.

Мамаев выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год. В октябре футболист принял участие в двух драках в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.

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