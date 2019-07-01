Хоккеист Лемтюгов подписал контракт с британским клубом

Бывший хоккеист "Авангарда" Николай Лемтюгов продолжит карьеру в английском клубе "Шеффилд Стилерс". Сроки соглашения между сторонами не разглашаются.

Лемтюгов в своей карьере поменял около десяти российских клубов. В октябре 2017 года он получил серьезную травму, разорвав селезенку в матче с "Барысом". Хоккеиста после операции ввели в состояние медикаметозной комы. Спустя 20 дней его жена сообщила, что спортсмен переведен в общую палату.

После выхода из больницы он подписал контракт с хорватским "Медвешчаком", который уже не выступал в КХЛ. "Шеффилд" выступает на арене вместительностью 8,5 тыс. человек. Клуб является самым титулованным в лиге Великобритании.

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