Хоккеист Киселевич вернулся из НХЛ в ЦСКА

Хоккеист Богдан Киселевич подписал контракт с московским ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года, сообщает пресс-служба армейцев.



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Киселевич выступал за ЦСКА на протяжении четырех лет до переезда в НХЛ. В сезоне-2018/19 он играл за "Флориду". В 32-х матчах он отдал восемь результативных передач.

В КХЛ, кроме ЦСКА, Киселевич выступал за "Северсталь". Он провел 464 матча, в которых забросил 26 шайб и сделал 116 результативных передач. Защитник является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

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