Новым главным тренером сборной Сербии стал Любиша Тумбакович, сообщает пресс-служба сербской федерации футбола. Ранее он работал с командой Черногории, но был уволен из сборной из-за того, что отказался выходить на матч с командой Косова. Как известно, Сербия не признает независимость края.
Презентация Тумбаковича состоится в Белграде во вторник. Кроме работы в сборных, 66-летний специалист трудился в "Партизане", китайских и арабских клубах. Клуб из столицы Сербии он дважды приводил к чемпионству. Выиграл два титула с "Шаньдун Лунэн".
Сборную Сербии ранее возглавлял Младен Крстаич. Команда в четырех матчах отборочного турнира Евро-2020 заработала 4 очка, уступив крупно Украине на выезде со счетом 0:5.
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