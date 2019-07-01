Сборная Сербии назвала имя главного тренера

Новым главным тренером сборной Сербии стал Любиша Тумбакович, сообщает пресс-служба сербской федерации футбола. Ранее он работал с командой Черногории, но был уволен из сборной из-за того, что отказался выходить на матч с командой Косова. Как известно, Сербия не признает независимость края.

Презентация Тумбаковича состоится в Белграде во вторник. Кроме работы в сборных, 66-летний специалист трудился в "Партизане", китайских и арабских клубах. Клуб из столицы Сербии он дважды приводил к чемпионству. Выиграл два титула с "Шаньдун Лунэн".

Сборную Сербии ранее возглавлял Младен Крстаич. Команда в четырех матчах отборочного турнира Евро-2020 заработала 4 очка, уступив крупно Украине на выезде со счетом 0:5.

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