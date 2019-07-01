Панарин отказался от предложения "Коламбуса" на $96 млн

Хоккеист Артемий Панарин отказался от предложения "Коламбуса" по новому контракту, сообщает инсайдер НХЛ Аарон Порцляйн в Twitter. Ранее появилась информация о том, что "Блю Джэкетс" предложили россиянину восьмилетнее соглашение с общей зарплатой в $96 млн.
Также контракт Панарину предлагает "Флорида", которая считается фаворитом в гонке за хоккеиста, "Айлендерс" и "Колорадо". По сведениям СМИ, "Эвеланж" готовы предложить россиянину контракт с зарплатой выше 100 млн.
Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Кроме "Коламбуса", он выступал за "Чикаго". Всего в лиге россиянин провел 322 матча, в которых набрал 320 (116 шайб +204 передач) очка. В Кубке Стэнли на его счету 26 (9+17) очков в 27-ми поединках.
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