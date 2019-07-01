Россиянка Гаспарян на Уимблдоне сыграет с украинкой Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге Уимблдонского турнира обыграла немку Анну-Лену Фридзам. Встреча завершилась в двух сетах за 1 час 18 минут - 6:4, 6:4.



На кону стоят 42,66 млн долларов. Как «Ролан Гаррос»...

Во втором круге она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. 8-я сеяная на турнире обыграла в первом раунде австралийку Дарью Гаврилову - 7:5, 6:0.

Гаспарян впервые преодолела первый раунд Уимблдона. Свитолина, которая была 3-ей ракеткой мира, на этом турнире Большого шлема не проходила дальше четвертого круга.

Читайте также:

На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен

Футболист Маркизио договорился с "Зенитом" о расторжении контракта

Мамаеву будет не хватать сокамерников