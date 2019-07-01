Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге Уимблдонского турнира обыграла немку Анну-Лену Фридзам. Встреча завершилась в двух сетах за 1 час 18 минут - 6:4, 6:4.
Во втором круге она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. 8-я сеяная на турнире обыграла в первом раунде австралийку Дарью Гаврилову - 7:5, 6:0.
Гаспарян впервые преодолела первый раунд Уимблдона. Свитолина, которая была 3-ей ракеткой мира, на этом турнире Большого шлема не проходила дальше четвертого круга.
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