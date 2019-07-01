На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен

В одном из подмосковных коттеджей во время вечеринки погиб 17-летний теннисист Владимир. По сведениям очевидцев, праздник устроила 20-летняя Евгения Левашова, 787-я ракетка мира, сообщает RenTV.
После возвращения с турнира ITF Левашова собрала друзей, которые гуляли всю ночь. Спортсмены употребляли много алкоголя, а утром обнаружили Владимира мертвым. Предположительная причина смерти молодого человека, сына успешного бизнесмена - отравление алкоголем. В доме были найдены пять бутылок из-под виски.
Молодые люди после обнаружения тела поспешили покинуть дом. Скорую и полицию встретил один человек, который работает тренером по теннису.
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