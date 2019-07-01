Футболист Маркизио договорился с "Зенитом" о расторжении контракта

Футболист "Зенита" Клаудио Маркизио больше не будет выступать за питерскую команду. Стороны близки к завершению переговоров о расторжении контракта, сообщает Goal.



Презентация Маркизио в качестве игрока «Зенита»

Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента. В составе команды провел 15 матчей, в которых забил два мяча. Во второй половине сезона он не играл из-за травмы.

Маркизио играл за сборную Италии. В составе команды провел 55 матчей, в которых забил пять мячей.

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