Мамаеву будет не хватать сокамерников

Футболист Павел Мамаев подчеркнул, что хотел бы провести оставшийся срок в СИЗО, а не переезжать в колонию. По словам полузащитника, у него хорошие сокамерники в "Бутырке".
Мамаев был осужден на 17 месяцев заключения из-за участия в двух драках в центре Москвы. Из-за того, что футболист 7 месяцев провел в СИЗО, на свободу он выйдет раньше срока - в ноябре этого года. Павел подчеркнул, что будет просить об УДО и надеется, что его дадут как можно быстрее.
"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", - заявил Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу".
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