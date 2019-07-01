Мамаеву будет не хватать сокамерников

Футболист Павел Мамаев подчеркнул, что хотел бы провести оставшийся срок в СИЗО, а не переезжать в колонию. По словам полузащитника, у него хорошие сокамерники в "Бутырке".



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Мамаев был осужден на 17 месяцев заключения из-за участия в двух драках в центре Москвы. Из-за того, что футболист 7 месяцев провел в СИЗО, на свободу он выйдет раньше срока - в ноябре этого года. Павел подчеркнул, что будет просить об УДО и надеется, что его дадут как можно быстрее.

"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", - заявил Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу".

Читайте также:

Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила