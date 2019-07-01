Баскетбольный клуб "Зенит" объявил об уходе одного из своих лидеров. Команду покинул защитник Сергей Карасев. Игрок выступал за питерский клуб с 2016 года.
Свою профессиональную карьеру Карасев начинал в подмосковной команде "Триумф". В 2016 году перебрался в НБА, где отыграл 95 матчей за "Кливленд" и "Бруклин". В среднем атакующий защитник набирал 3 очка и делал 0,9 передачи за игру.
Ожидается, что 25-летний Карасев подпишет контракт с "Химками". Обе команды выступают в Единой лиге ВТБ и Евролиге.
Карасев регулярно привлекается к играм за сборную России. В 2012 году вместе с командой завоевал бронзу на Олимпиаде-2012.
Читайте также:
Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Хабибулин возвращается в большой хоккей
"Зенит" предлагает 12 млн евро за олимпийского чемпиона Дугласа
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.