Баскетбольный "Зенит" объявил об уходе Сергея Карасева

Баскетбольный клуб "Зенит" объявил об уходе одного из своих лидеров. Команду покинул защитник Сергей Карасев. Игрок выступал за питерский клуб с 2016 года.



Сергей Карасев готов сыграть в матче против «Валенсии» / Новости от 23.10.2018 23:06

Свою профессиональную карьеру Карасев начинал в подмосковной команде "Триумф". В 2016 году перебрался в НБА, где отыграл 95 матчей за "Кливленд" и "Бруклин". В среднем атакующий защитник набирал 3 очка и делал 0,9 передачи за игру.

Ожидается, что 25-летний Карасев подпишет контракт с "Химками". Обе команды выступают в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Карасев регулярно привлекается к играм за сборную России. В 2012 году вместе с командой завоевал бронзу на Олимпиаде-2012.

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