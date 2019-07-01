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Источник Правда.Ру

Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист Александр Кокорин заявил, что продолжает считать свое наказание несправедливым. Нападающий "Зенита" был осужден на 1,5 года лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы в октябре.


Кокорин и Мамаев узнали приговор

В интервью "МК" Кокорин подчеркнул, что знает еще двух людей, которые получили наказания по такой же статье. По его словам, одному назначили 38 суток лишения свободы, другого отпустили. Также он признался, что нахождение в СИЗО его ничему не научило.

"Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу - наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?" - заявил Кокорин.

В ближайшее время Кокорин будет переведен из СИЗО в колонию общего режима в одном из ближайших регионов. На свободу он выйдет в декабре.

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Темы футбол тюрьма александр кокорин
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