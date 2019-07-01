Российский вратарь Николай Хабибулин спустя пять лет возвращается в большой хоккей. Питерский СКА договорился с голкипером о том, что он войдет в штаб команды в летнем лагере.
Хабибулин будет работать с Алексеем Мельничуком, Петром Кочетковым, Ярославом Аскаровым и другими. Существует вероятность, что бывший хоккеист останется в СКА и дальше, сообщает "СЭ".
Николай является воспитанником школы хоккея Екатеринбурга. С 1991 по 1994 год выступал за ЦСКА. Тогда же выиграл Олимпийские игры-1992 в Альбервиле. Позже уехал в НХЛ.
За океаном выступал за "Виннипег", "Финикс", "Тампу-Бэй", "Чикаго" и "Эдмонтон". Карьеру завершил в 2014 году в составе "Блэкхокс".
В НХЛ провел 799 матчей, в которых одержал 333 победы, пропустив 2071 шайбу. Процент отраженных бросков - 90,7.
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