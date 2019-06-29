Гендир "Ахмата": примем и воспитаем Кокорина и Мамаева при их желании

Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного готов предложить контракты полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину.



Мамаев и Кокорин частично признали вину / Новости от...

Об этом заявил генеральный директор команды Ахмед Айдамиров.

"Ахмат", уверен Айдамиров, клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, напоминает гендиректор футбольного клуба, все же молодые люди. Они ошиблись, признает Ахмед Айдамиров, и понесут за это наказание, но возможность исправиться им нужно дать.

Не стоит втаптывать футболистов в грязь, считает Айдамиров.

Если Кокорин и Мамаев, подобно Денису Глушакову, изъявят, например, желание выступать за "Ахмат", то Грозный их примет, пообещал генеральный директор футбольного клуба из столицы Чеченской республики.

Напомним, что получившие реальные тюремные сроки Павел Мамаев и Александр Кокорин в данный момент находятся в СИЗО и вскоре будут переведены в колонию общего режима.

Ранее "Правда.Ру" писала о серии скандальных инцидентов с участием Кокорина и Мамаева, которые стоили им карьеры, свободы и миллионов долларов потерянных зарплат.

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