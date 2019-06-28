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Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за допинг

Спорт print

Российская легкоатлетка Арина Моисеева получила дисквалификацию за положительный допинг-тест. Запрещенные вещества в ее организме нашли в январе 2019 года.


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Тест был взят во время чемпионата Сибирского федерального округа, который происходил в Иркутске. В ее пробе были обнаружены метилгесанамин и диметилбутиламин. 

Все результаты спортсменки с января 2019 года аннулированы. Срок отстранения начинается с 21 марта 2019 года.

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Темы легкая атлетика
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