Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за допинг

Российская легкоатлетка Арина Моисеева получила дисквалификацию за положительный допинг-тест. Запрещенные вещества в ее организме нашли в январе 2019 года.



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Тест был взят во время чемпионата Сибирского федерального округа, который происходил в Иркутске. В ее пробе были обнаружены метилгесанамин и диметилбутиламин.

Все результаты спортсменки с января 2019 года аннулированы. Срок отстранения начинается с 21 марта 2019 года.

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