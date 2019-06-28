Итальянская "Рома" купила футболиста "Уфы"

Итальянская "Рома" подписала защитника "Уфы" Йонуца Неделчару. За румынского футболиста римляне заплатили 4 млн евро, сообщает "Чемпионат".
Неделчару - воспитанник "Динамо" из Бухареста. Он с 2014 по 2018 выступал за румынский клуб. Уфимцы купили футболиста за 600 тыс. евро. Контракт между игроком и "Уфой" заканчивался в 2021 году.
В прошлом сезоне Неделчару провел 28 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 передачу. В составе сборной Румынии он провел четыре игры.
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