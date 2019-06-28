Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при Австрии"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии". Он проехал круг за 1 минуту 4,838 секунды. Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который отстал 0,144 секунды. Третий круг у финна "Мерседес" Валтери Боттас.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место. Он показал результат 1 минуту 6,202 секунды.
Хэмилтон лидирует в зачете чемпионата пилотов. Он набрал 187 очков. Даниил Квят с 10-ю очками занимает 14-е место.
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