Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при Австрии"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии". Он проехал круг за 1 минуту 4,838 секунды. Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который отстал 0,144 секунды. Третий круг у финна "Мерседес" Валтери Боттас.



Хэмилтон стал пятикратным чемпионом...

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место. Он показал результат 1 минуту 6,202 секунды.

Хэмилтон лидирует в зачете чемпионата пилотов. Он набрал 187 очков. Даниил Квят с 10-ю очками занимает 14-е место.

Читайте также:

"ПСЖ" заключил рекордный спонсорский контракт

Российские волейболисты обыграли Австралию в Лиге наций

Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой