"Милан" не допущен в Лигу Европы на следующий сезон

Итальянский футбольный клуб "Милан" пропустит следующий еврокубковый сезон. Команда заняла пятое место в чемпионате и вышла в Лигу Европы, но из-за нарушений правил финансового fair play лишена такой возможности.



"Милан\" - \"Парма\". Обзор матча. Серия А. Чемпионат Италии по футболу 2018

"Милан" в период с 2015 по 2018 год не выполнил критерий безубыточности, то есть потратил больше, чем заработал. Ранее УЕФА оштрафовала клуб на сумму дохода от выступлений в Лиге Европы прошлого сезона (12 млн евро).

Организация провела новое расследование, которое подтвердило нарушение правил безубыточности. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение исключить "Милан" из еврокубков на сезон-2019/20.

Ожидается, что "Милан" в групповом турнире Лиги Европы заменит "Рома", а ее место в квалификации займет "Торино". Это решение должно быть утверждено УЕФА.

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