Футболисты "Зенита" поддержали смертельно больного Риксена

Футболисты "Зенита" устроили акцию в поддержку бывшего игрока команды Фернандо Риксена. Голландец страдает от неизлечимой болезни, бокового амиотрофического склероза. Сегодня спортсмен устраивает прощальный вечер в одном из отелей Глазго.

Игроки и тренерский штаб на сборах сделали фотографию, на которой они растянули баннер в поддержку футболиста. "Никогда не сдавайся, Фернандо", - написано на плакате.

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Ранее сообщалось, что Риксен может отказаться от медицинской поддержки, то есть сделать пассивную эвтаназию, которая разрешена в Великобритании. На самом деле футболист устраивает прощальный вечер из-за того, что больше не будет появляться в публичных местах и под светом телекамер.

Риксен выступал на взрослом уровне с 1993 по 2013 год. Начал и закончил карьеру он в команде "Фортуна". Клуб в 2018 году установил перед стадионом в Ситтарде памятник футболисту.

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В Голландии также выступал за "АЗ Алкмаар", в Шотландии - за "Глазго Рейнджерс". С 2006 по 2009 год играл за "Зенит". Вместе с командой завоевал чемпионство, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Голландии провел 12 матчей.