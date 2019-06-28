"Краснодар" обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

"Краснодар" одержал победу над ЦСКА в матче товарищеского турнира в австрийском городке Пеллау. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Александр Мартынович в самом конце первого тайма.
Ранее "Ростов" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. 30 июня состоятся матчи "Краснодар" - "Ростов" и ЦСКА - "Спартак".
"Краснодар" начнет сезон 14 июля выездным матчем с "Ахматом", ЦСКА в гостях сыграет с "Крыльями Советов". "Быки" по итогам прошлого сезона вышел в Лигу чемпионов, армейцы - в Лигу Европы.
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