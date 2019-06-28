Сборная Бразилии вышла в полуфинал домашнего Кубка Америки. Команда в первом раунде плей-офф прошла Парагвай. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти бразильцы были сильнее со счетом 4:3.
В полуфинале бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина - Венесуэла. Эта игра состоится сегодня.
Сборная Бразилии впервые с 2007 года вышла в полуфинал турнира. Всего команда восемь раз выигрывала турнир.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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