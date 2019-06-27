Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам. В распоряжении "РИА Новости" оказалось письмо нападающего питерского клуба.



Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО / Новости от 14.10.2018 07:54

Кокорин поблагодарил всех за понимание, поддержку и сопереживание. Футболист подчеркнул, что главное - сделать правильные выводы.

"Главное - это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне", - говорится в заявлении Кокорина.

Кокорин был осужден на 1,5 года колонии за участие в двух драках в центре Москвы. С учетом времени в СИЗО, футболист выйдет на свободу в декабре.

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