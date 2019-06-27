Москва может принять чемпионат мира по пляжному футболу

Москва будет бороться за право проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. РФС в скором времени подаст заявку на организацию соревнований, сообщает пресс-служба футбольного союза.
Первые 13 мировых первенств прошли в Бразилии. Затем турниры принимали Франция, ОАЭ, Италия, Французская Полинезия, Португалия, Багамские Острова и Парагвай.
Россия дважды становилась чемпионом мира по пляжному футболу - в 2011 и 2013 годах.
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