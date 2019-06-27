УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевках

УЕФА не собирается менять принципы проведений жеребьевок для команд из России и Грузии. Отношения между странами ухудшились после инцидента в Тбилиси, где в Международной ассамблее православия принимала участие делегация российского парламента.



УЕФА разрешил использовать паспорт болельщика в Петербурге на Евро-2020 / Новости от 31.01.2019 17:22

Этот факт вызвал протест грузинской оппозиции, который перерос в столкновения с полицией. Президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с Грузией.

Позже грузинские футбольные команды "Локомотив", "Торпедо" и "Рустави" вышли на матчи в футболках с антироссийскими лозунгами. Федерация футбола Грузии присоединилась к протесту и никак не наказала клубы. В УЕФА отстранились от проблемы, назвав ее внутренним делом Грузии.

"Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется", - говорится в заявлении организации.

Читайте также:

В Махачкале создали третий футбольный клуб, который заявился в ПФЛ

Бузова проживет 48 часов как футболист "Барселоны"

Главный тренер "Ювентуса" признался, что выкуривает по три пачки в день