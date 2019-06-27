УЕФА не собирается менять принципы проведений жеребьевок для команд из России и Грузии. Отношения между странами ухудшились после инцидента в Тбилиси, где в Международной ассамблее православия принимала участие делегация российского парламента.
Этот факт вызвал протест грузинской оппозиции, который перерос в столкновения с полицией. Президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с Грузией.
Позже грузинские футбольные команды "Локомотив", "Торпедо" и "Рустави" вышли на матчи в футболках с антироссийскими лозунгами. Федерация футбола Грузии присоединилась к протесту и никак не наказала клубы. В УЕФА отстранились от проблемы, назвав ее внутренним делом Грузии.
"Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется", - говорится в заявлении организации.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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