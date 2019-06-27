В Махачкале создали третий футбольный клуб, который заявился в ПФЛ

Федерация футбола Дагестана создала новый футбольный клуб, который будет носить название "Махачкала". Президентом стал известный российский специалист Гаджи Гаджиев, а главным тренером Руслан Агаларов, ранее работавший в "Анжи".



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"Махачкала" получила лицензию РФС и станет третьим футбольным клубом города, который выступит в ПФЛ. В зоне "Юг" также будут играть "Легион-Динамо" и "Анжи", опустившийся из премьер-лиги из-за финансовых проблем.

По словам Гаджиева, перед клубом не стоит задача обязательно выиграть или пробиться в ФНЛ. Основная цель команды - подготовка молодых игроков из разных футбольных школ Махачкалы для профессионального футбола, сообщает "Чемпионат".

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