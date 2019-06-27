Брейк-данс на Олимпиаде: что нужно знать о новом виде спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу олимпийских игр. Первые соревнования по этому виду спорта состоятся в 2024 году в Париже.



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О причинах такого решения МОК и особенностях брейк-данса как вида спорта для "Правды.Ру" рассказал Илья Херувимов, брейк-дансер из Костромы, который является победителем Международных и Всероссийских конкурсов современного танца, а также организатором фестиваля по брейк-дансу "Тесто".

"Брейк-данс - это достаточно популярный вид танца, привлекает очень много внимания. Он сочетает в себе и танец, и акробатику, и гимнастику, и множество различных других вещей. Я думаю, что этим заинтересовались. Брейк как танец очень недолго существует и за такой короткий срок приобрел большую популярность. Сейчас очень много соревнований, фестивалей по нему проводятся, очень зрелищных. За счет этого, я думаю, брейк-данс и включили в Олимпиаду.

На юношеских Олимпийских играх уже был брейк-данс как вид спорта. И там достаточно популярная площадка, одна из многочисленных по посещаемости зрителями. После юношеских сразу же заинтересовались этим видом спорта еще больше.

Батл проходит один на один на олимпиаде. Сейчас пока только так. Судьи оценивают по следующим критериям: артистизм, техничность, музыкальность, оригинальность, техника исполнения. Это основные критерии оценки у судей", - заявил Херувимов.

Также Херувимов рассказал о том, как этот вид спорта развит в России. По его словам, уже сейчас открыты школы брейк-данса, хотя начиналось все с клипов на музыкальных каналах.

"На то время, когда мы занимались, не было ни педагогов, ни преподавателей, поэтому мы смотрели просто видеоклипы по "МУЗ ТВ" и пытались повторять. Потом какие-то первые видеокассеты были с соревнованиями. Но никаких обучалок, ничего не было. То, что мы видели, в быстром исполнении, то мы на перемотках пытались смотреть, высматривать, повторять. Грубо говоря, по началу было так.

Из Штатов это все пришло. Лидируют сейчас Америка, Корея, сильная команда в Голландии есть. Россия, безусловно. Это такие основные страны. Францию можно считать.

На юношеских Олимпийских играх Россия взяла первое в истории золото. Сергей из Воронежа забрал медаль. Это первая в истории Олимпиада по брейку была, очень успешная для нас. И вообще в целом уровень России последние 5-6 лет очень высокий", - отметил Херувимов.

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