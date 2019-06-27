Футболист Федецкий идет на выборы от партии Зеленского

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий будет баллотироваться в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа". Спортсмен идет на выборы по мажоритарному округу 118 во Львовской области, сообщает "Страна.ua".



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34-летний Федецкий является уроженцем Волыни. Он выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", "Харьков", "Днепр" и "Карпаты". На протяжении одного сезона играл в составе немецкого "Дармштадта". За сборную Украины провел 53 матча, в которых забил 2 мяча.

Федецкий известен на Украине своими антироссийскими высказываниями. В 2014 году футболист открыто поддержал АТО на Донбассе и неоднократно приезжал на фронт с поддержкой украинских воинских формирований.

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