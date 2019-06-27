Главный тренер "Ювентуса" признался, что выкуривает по три пачки в день

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался журналистам, что выкуривает по 60 сигарет в день. Специалист подчеркнул, что уже не может контролировать свою зависимость, но во время матчей старается не брать сигарет в руки.
Сарри начал тренерскую карьеру в 33 года, одновременно работая в банке. Специалист возглавлял любительские и полупрофессиональные команды, а первым успехом можно считать выход клуба "Сансовино" в третий по силе дивизион чемпионата Италии в 2003 году.
Затем Сарри работал в клубах серии В, а в 2014 году вывел "Эмполи" в серию А. Спустя сезон возглавил "Наполи" и вернул клуб в лидеры итальянского футбола. С ним неаполитанцы регулярно играли в еврокубках и боролись с "Ювентусом" за чемпионство.
В сезоне-2018/19 работал в "Челси". Сарри привел команду к победе в Лиге Европы и занял третье место в чемпионате Англии. В июне подписал контракт с "Ювентусом".
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