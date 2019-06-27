В ФНЛ также изменили лимит на легионеров

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по силе дивизионе чемпионата России, также будет изменен лимит на легионеров. С сезона-2020/21 клубы могут включить в заявку не более четырех иностранных футболистов и выпустить всех на поле.
Сейчас в ФНЛ действует лимит, при котором в заявке может быть не более пяти легионеров, а на поле - не более трех одновременно.
Ранее РФС изменил формулу лимита на легионеров в РПЛ. Через сезон клубы смогут заявить не более восьми иностранцев на сезон.
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