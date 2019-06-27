Австралия и Индонезия планируют подать совместную заявку на проведение футбольного чемпионата мира-2034. Сейчас между федерациями футбола этих стран проходят переговоры об организации заявочного процесса.
Ранее Таиланд отказался от участия в борьбе за ЧМ-2034. Поэтому у представителей Океании есть шанс принять турнир.
Чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 команд вместо 32-х.
Читайте также:
"Зенит" объявил о переходе Панкова в "Урал"
Сын президента Либерии подписал контракт с "Лиллем"
"Ростов" победил "Спартак" на турнире в Австрии
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.