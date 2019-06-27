Австралия и Индонезия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034

Австралия и Индонезия планируют подать совместную заявку на проведение футбольного чемпионата мира-2034. Сейчас между федерациями футбола этих стран проходят переговоры об организации заявочного процесса.



Индонезия: Удивительная Индонезия. Деловой туризм. Телеканал ТВТУР. 24.06.2019 16:17

Ранее Таиланд отказался от участия в борьбе за ЧМ-2034. Поэтому у представителей Океании есть шанс принять турнир.

Чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 команд вместо 32-х.

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