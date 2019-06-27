"Зенит" объявил о переходе Панкова в "Урал"

"Зенит" объявил о переходе футболиста Андрея Панюкова в "Урал". Питерский клуб сохранил за собой право обратного выкупа игрока, сообщает пресс-служба команды.
Панков прошлый сезон провел в "Урале" на правах аренды. Форвард провел 21 матч, в котором забил шесть мячей. В Кубке России, где команда дошла до финала, нападающий отыграл пять встреч и забил один мяч.
Панков ранее выступал за московское "Динамо", "Химки", "Спартак" (Нч), "Балтику", "Атлантас" (Литва), "Аяччо" (Франция), "Брагу" (Португалия) и "Зенит". Всего в карьере с учетом вторых команд он провел 153 матча, в которых забил 69 мячей.
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