Сын президента Либерии подписал контракт с "Лиллем"

19-летний футболист "ПСЖ" Тимоти Веа подпишет контракт с французским "Лиллем". Стороны согласовали пятилетнее соглашение. Сейчас между клубами идут переговоры. За либерийца "доги" заплатят от 7 до 10 млн евро.
Веа за основную команду "ПСЖ" провел шесть матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне играл за шотландский "Селтик". Он провел 17 игр и забил четыре гола.
Тимоти Веа - сын легендарного футболиста Джорджа Веа. Веа-старший выступал за "Монако", "ПСЖ", "Милан", "Челси", "Манчестер Сити" и "Марсель". В 1995 году он получил "Золотой мяч".
Джордж Веа в 2017 году стал 25-м президентом Либерии.
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