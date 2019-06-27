"Ахмат" разгромил вице-чемпиона Словакии благодаря пяти голам Мбенга

"Ахмат" в товарищеском матче в Австрии обыграл словацкий клуб "ДАК 1904". Встреча завершилась со счетом 5:1. Пять мячей в этой игре забил нападающий Аблай Мбенг.
Мбенг выступает за "Ахмат" с 2015 года. В составе грозненской команды он провел 94 официальных матча, в которых забил 21 мяч. В конце прошлого сезона сенегальский форвард продлил контракт с командой до 2022 года.
"ДАК 1904" является вице-чемпионом Словакии. Команда в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с польской "Краковией".
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