Руни забил гол со своей половины поля

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Нападающий, выступающий сейчас в американской лиге, принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити". Гол был забит на 10-й минуте игры.



Руни забил гол со своей половины поля

"Ди СИ Юнайтед" занимает третье место в Восточной конференции. Руни в этом сезоне забил девять мячей. По этому показателю форвард на четвертом месте в лиге. Выше него - мексиканец Карлос Вела (16 мячей), швед Златан Ибрагимович (11) и колумбиец Джексон Мартинес (10).

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