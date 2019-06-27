Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Нападающий, выступающий сейчас в американской лиге, принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити". Гол был забит на 10-й минуте игры.
"Ди СИ Юнайтед" занимает третье место в Восточной конференции. Руни в этом сезоне забил девять мячей. По этому показателю форвард на четвертом месте в лиге. Выше него - мексиканец Карлос Вела (16 мячей), швед Златан Ибрагимович (11) и колумбиец Джексон Мартинес (10).
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