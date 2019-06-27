"Ростов" победил "Спартак" на предсезонном турнире в австрийском городке Пеллау. Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме по голу забили Дмитрий Полоз и новичок команды Александр Саплинов.
Игра прошла в рамках предсезонного турнира "Матч Премьер". Ростовчане взяли реванш за поражение в зимнем турнире, который в январе состоялся в Катаре.
В четверг поединок проведут ЦСКА и "Краснодар". 30 июня в Пеллау состоятся два дерби - столичное (ЦСКА - "Спартак") и южное ("Краснодар" - "Ростов").
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