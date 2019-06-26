Буффон согласился быть резервным вратарем "Ювентуса"

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в "Ювентус". Голкипер согласился быть резервным в команде, несмотря на свой статус, сообщает Football Italia.
Буффон провел в "Ювентусе" 17 лет. Он отыграл 656 матчей, в которых забил 518 мячей. После этого он решил остаться в футболе и подписал контракт с "ПСЖ". Он отыграл 25 матчей, в которых пропустил 25 голов.
Буффон завоевал 11 чемпионских титулов, 4 раза стал обладателем Кубка Италии и 3 раза победил в Лиге чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира.
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