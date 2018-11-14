Бывший игрок "Рубина" пожаловался на жизнь в России

Камерунский футболист Александр Сонг, бывший игрок "Арсенала", "Барселоны" и казанского "Рубина", пожаловался на жизнь в России.

Ныне полузащитник защищает цвета швейцарского клуба "Сьон". До этого он выступал за футбольный клуб из столицы Татарстана "Рубин".

И Алексу Сонгу в Казани, мягко говоря, не понравилось. Так, камерунец пожаловался на то, что во время его пребывания в России ему мешал играть жилищный вопрос. При подписании контракта руководство казанской команды пообещало полузащитнику дом, но в итоге его заселили в отель. Через пару месяцев, сетует Алекс Сонг, его и вовсе переселили на базу клуба. Ситуация усложнялась тем, отмечает футболист, что в клубе он не смог завести себе друзей. Все свободное время, жалуется Сонг, он проводил за ноутбуком или с телефоном в руках.

Алекс Сонг считает, что просто-напросто потерял в Казани год жизни и карьеры. Полузащитника посадили в запас и, по словам камерунского игрока, не выплатили часть положенной заработанной платы. Тогда ко всему прочему у него начались серьезные финансовые трудности.

Отметим, что, согласно российским спортивным средствам массовой информации, зарплата Алекса Сонга в казанском "Рубине" составляла порядка 4 миллионов евро в год.

Алексу Сонгу, если судить по его словам, в России пришлось худо. Но есть в мире футболисты, которым живется в несколько раз хуже. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкий футбольный клуб распродал почти весь свой состав, а на вырученные деньги купил коз. В планах руководства команды теперь зарабатывать на продаже козьего молока.

Фото: ru. fifa.com

Читайте также:

Василий Березуцкий рассказал о подорванном футболом…